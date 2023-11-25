Литва предоставит еще 2 млн евро в рамках инициативы "Зерно из Украины"

До конца года Литва планирует выделить еще 2 млн евро в гуманитарную инициативу "Зерно из Украины" до конца года, сообщила в социальной сети Х премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, пишет УНН.

Спустя почти столетие после Голодомора Россия снова пытается использовать пищу как оружие, на этот раз путем разрушения украинских гражданских портов, хранилищ зерна и блокирования Черного моря. На втором саммите "Зерно из Украины" я объявила, что в этом году Литва внесет еще 2 миллиона евро на эту глобальную гуманитарную инициативу президента Зеленского, чтобы помочь снизить угрозы продовольственной безопасности, вызванные захватнической войной россии, - написала Ингрида Шимоните в соцсети Х.

Детали

Она добавила, что единственный способ обеспечить как продовольственную безопасность, так и длительный мир в Европе - это помочь Украине выиграть эту войну и как можно быстрее победить Россию.

Напомним

Литва планирует утвердить трехлетний план военной и другой помощи Украине, которая будет включать лечение и реабилитацию, обучение военных, проведение гуманитарного и военного разминирования и ремонт военной техники.