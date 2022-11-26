Литва подготовила новый пакет помощи более чем на 2 млн евро для энергосектора Украины

Цитата

«Литва уже подготовила новый пакет помощи для Украины в энергетическом секторе более чем на 2 млн евро. Мы будем продолжать оказывать дополнительную гуманитарную помощь, финансовую помощь, чтобы помочь внутренне перемещенным лицам в Украине пережить зиму», - сказала Шимоните.

Детали

Она напомнила, что военная и гуманитарная поддержка от правительства Литвы, народа и бизнес-кругов началась еще до 24 февраля.

«Конвои грузовиков будут продолжать привозить в Украину БПЛА, теплую одежду для украинских военных, отопительные станции и генераторы и другие необходимые вещи для того, чтобы помочь украинскому народу пережить очень тяжелую зиму и приблизить общую победу», - отметила Шимоните.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Литва пришлет украинцам снаряды и зимнюю форму

Она подчеркнула, что Украина сегодня защищает всю Европу.

«Украина сегодня борется не только за свою свободу, но и за нашу, и потому она защищает всю Европу и защищает мировой порядок, основанный на правилах. Поэтому наша поддержка Украины должна и будет продолжаться до тех пор, пока не будет вашей победы и соответственно нашей», - сказала Шимоните.

Дополнение

Премьер-министры Украины, Польши и Литвы подписали совместное заявление по результатам встречи в формате Люблинского треугольника в Киеве, в котором призвали международное сообщество определить возобновление территориальной целостности Украины, освобождение всей временно оккупированной территории Украины четкой общей целью.