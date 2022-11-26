Литва подготовила новый пакет помощи более чем на 2 млн евро для энергосектора Украины

ukru
19:57 • 34224 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 57042 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 88374 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 130008 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 133477 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 110567 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 104511 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91099 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111096 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136368 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 49868 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 91737 просмотра
Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

Водителя, который протащил полицейского на двери авто в Киеве, взяли под стражу на два месяца

14 марта, 14:54 • 22021 просмотра
Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

14 марта, 15:04 • 36894 просмотра
Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

14 марта, 15:36 • 32034 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 230142 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 260616 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 198481 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 203812 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 239115 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 34224 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 95879 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117309 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119769 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127216 просмотра
Актуальное
Литва подготовила новый пакет помощи более чем на 2 млн евро для энергосектора Украины

Литва подготовила новый пакет помощи более чем на 2 млн евро для энергосектора Украины

Киев • УНН

 • 922329 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Литва подготовила новый пакет помощи для энергетического сектора Украины более чем на 2 млн евро. Об этом заявила премьер-министр Литовской Республики Ингрида Шимоните во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Литва уже подготовила новый пакет помощи для Украины в энергетическом секторе более чем на 2 млн евро. Мы будем продолжать оказывать дополнительную гуманитарную помощь, финансовую помощь, чтобы помочь внутренне перемещенным лицам в Украине пережить зиму», - сказала Шимоните.

Детали

Она напомнила, что военная и гуманитарная поддержка от правительства Литвы, народа и бизнес-кругов началась еще до 24 февраля.

«Конвои грузовиков будут продолжать привозить в Украину БПЛА, теплую одежду для украинских военных, отопительные станции и генераторы и другие необходимые вещи для того, чтобы помочь украинскому народу пережить очень тяжелую зиму и приблизить общую победу», - отметила Шимоните.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Литва пришлет украинцам снаряды и зимнюю форму

Она подчеркнула, что Украина сегодня защищает всю Европу.

«Украина сегодня борется не только за свою свободу, но и за нашу, и потому она защищает всю Европу и защищает мировой порядок, основанный на правилах. Поэтому наша поддержка Украины должна и будет продолжаться до тех пор, пока не будет вашей победы и соответственно нашей», - сказала Шимоните.

Дополнение

Премьер-министры Украины, Польши и Литвы подписали совместное заявление по результатам встречи в формате Люблинского треугольника в Киеве, в котором призвали международное сообщество определить возобновление территориальной целостности Украины, освобождение всей временно оккупированной территории Украины четкой общей целью.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаЭкономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы