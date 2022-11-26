Литва підготувала новий пакет допомоги на понад 2 млн євро для енергосектору України

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«Литва вже підготувала новий пакет допомоги для України в енергетичному секторі на понад 2 млн євро. Ми будемо продовжувати надавати додаткову гуманітарну допомогу, фінансову допомогу, щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам в Україні пережити зиму», - сказала Шимоніте.

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Вона нагадала, що військова та гуманітарна підтримка від уряду Литви, народу та бізнесових кіл почалася ще до 24 лютого.

«Конвої вантажівок будуть продовжувати привозити в Україну БПЛА, теплий одяг для українських військових, опалювальні станції та генератори та інші необхідні речі для того, щоб допомогти українському народу пережити дуже важку зиму та наблизити спільну перемогу», - зазначила Шимоніте.

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Вона наголосила, що Україна сьогодні захищає всю Європу.

«Україна сьогодні бореться не тільки за свою свободу, але й за нашу, і тому вона захищає всю Європу й вона захищає світовий порядок, який заснований на правилах. Тому наша підтримка України мусить й буде продовжуватися до поки не буде вашої перемоги й відповідно нашої», - сказала Шимоніте.

Доповнення

Прем'єр-міністри України, Польщі та Литви підписали спільну заяву за результатами зустрічі у форматі Люблінського трикутника в Києві, у якій закликали міжнародну спільноту визначити відновлення територіальної цілісності України, звільнення всієї тимчасово окупованої території України чіткою спільною метою.