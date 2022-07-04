Литва передаст Украине "байрактар", на который собирали всей страной: названа дата

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Киев • УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат "Байрактар", который литовцы всей страной собирали, уже в Литве. В скором времени его передадут Украине. Об этом сообщает министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter, сообщает УНН.

Цитата

"Байрактар "Vanagas" со всем приобретенным боевым снаряжением уже в Литве! 6 июля состоится его презентация на базе воздушных сил в Шауляе, и после этого он отправится в Украину", - написал он.

Справка

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА), разрабатываемый на территории Турции. Способен разгоняться до 200 км в час и подниматься на высоту более 8 км. "Байрактор" сбрасывает авиабомбы и управляемые противотанковые ракеты. При этом дрон может в течение суток находиться в полете.

Свое название беспилотник получил в честь основателя компании Baykar (занимающейся изготовлением разведывательно-ударных дронов) – Оздемера Байрактара. В переводе с турецкого название можно перевести как флагоносец.

Напомним 

Как отмечается, в конце мая в Литве начался сбор средств на покупку боевого беспилотника "Байрактар" турецкого производства для Украины. За один день было собрано 1 млн евро. Литовский ведущий Андрюс Тапинас в прямом эфире инициировал сбор 5 млн евро на закупку БпЛА Байрактар для украинской армии. Через несколько суток журналист собрал более 4 млн евро.

Подготовка трех разведывательно-ударных беспилотников "Байрактар" Tb2 для бесплатной поставки в Украину в рамках кампании "Народный Байрактар" завершается.

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