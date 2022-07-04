Литва передасть Україні "байрактар", на який збирали всією країною: названо дату

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 47665 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 82467 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 90583 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 100511 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 97321 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 87548 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 92060 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 240180 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 150738 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172859 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.8 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 61804 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 97320 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 124821 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 117939 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 79091 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 52439 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 240149 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 512088 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 460582 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 665571 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 22643 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 37929 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 79091 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 124821 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 117983 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Литва передасть Україні "байрактар", на який збирали всією країною: названо дату

Литва передасть Україні "байрактар", на який збирали всією країною: названо дату

Київ • УНН

 • 175529 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат "Байрактар", який литовці всією країною збирали, вже у Литві. Незабаром його передадуть Україні. Про це повідомляє міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас в Twitter, інформує УНН.

Цитата

"Байрактор "Vanagas" з усім придбаним бойовим спорядженням вже у Литві! 6 липня відбудеться його презентація на базі повітряних сил у Шауляї, і після цього він вирушить до України", - написав він.

Довідка

Bayraktar TB2 – це ударний оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат (БПЛА), що розробляється на території Туреччини. Здатний розганятись до 200 км на годину і підніматися на висоту понад 8 км. "Байрактор" скидає авіабомби та керовані протитанкові ракети. При цьому дрон може протягом доби перебувати у польоті.

Свою назву безпілотник отримав на честь засновника компанії Baykar (яка займається виготовленням розвідувально-ударних дронів) – Оздемера Байрактара. У перекладі з турецької назву можна перекласти як флагоносець.

Деталі

Як зазначається, наприкінці травня у Литві розпочався збір коштів на купівлю бойового безпілотника "Байрактар" турецького виробництва для України. За один день було зібрано 1 млн євро. Литовський ведучий Андрюс Тапінас у прямому ефірі ініціював збір 5 млн євро на закупівлю БпЛА Байрактар ​​для української армії. За кілька діб журналіст зібрав понад 4 млн євро.

Підготовка трьох розвідувально-ударних безпілотників "Байрактар" Tb2 для безкоштовного постачання в Україну у рамках кампанії "Народний Байрактар" завершується.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини СвітуТехнології
Bitcoin
$84,208.20
Золото
$3,159.90
Tesla
$272.44
Brent
$74.86
S&P 500
$5,618.77
Газ TTF
$42.29
Ethereum
$1,871.33