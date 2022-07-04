Литва передасть Україні "байрактар", на який збирали всією країною: названо дату

Цитата

"Байрактор "Vanagas" з усім придбаним бойовим спорядженням вже у Литві! 6 липня відбудеться його презентація на базі повітряних сил у Шауляї, і після цього він вирушить до України", - написав він.

Довідка

Bayraktar TB2 – це ударний оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат (БПЛА), що розробляється на території Туреччини. Здатний розганятись до 200 км на годину і підніматися на висоту понад 8 км. "Байрактор" скидає авіабомби та керовані протитанкові ракети. При цьому дрон може протягом доби перебувати у польоті.

Свою назву безпілотник отримав на честь засновника компанії Baykar (яка займається виготовленням розвідувально-ударних дронів) – Оздемера Байрактара. У перекладі з турецької назву можна перекласти як флагоносець.

Деталі

Як зазначається, наприкінці травня у Литві розпочався збір коштів на купівлю бойового безпілотника "Байрактар" турецького виробництва для України. За один день було зібрано 1 млн євро. Литовський ведучий Андрюс Тапінас у прямому ефірі ініціював збір 5 млн євро на закупівлю БпЛА Байрактар ​​для української армії. За кілька діб журналіст зібрав понад 4 млн євро.

Підготовка трьох розвідувально-ударних безпілотників "Байрактар" Tb2 для безкоштовного постачання в Україну у рамках кампанії "Народний Байрактар" завершується.