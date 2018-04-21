Литва хочет увеличить количество зенитных ракет НАТО из-за угрозы конфликта с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Литва хочет, чтобы Соединенные Штаты установили в Прибалтике больше систем защиты, таких как зенитные ракетные комплексы большой дальности Patriot и ближнего действия Avenger. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Данное мнение высказал министр национальной обороны Литовской Республики Раймондас Кароблис.
Литовские должностные лица обратились в Вашингтон с просьбой установить системы на регулярной основе для проведения учений.
В Вильнюсе опасаются, что Россия преобладает способности союзников в воздухе. В НАТО должны быть уверены, что регион сможет защитить себя в случае конфликта, считает Кароблис.
Как сообщал УНН, Вооруженные силы Украины благодаря опыту НАТО усилят Силы специальных операций.