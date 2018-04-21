Литва хочет увеличить количество зенитных ракет НАТО из-за угрозы конфликта с РФ

Данное мнение высказал министр национальной обороны Литовской Республики Раймондас Кароблис.

Литовские должностные лица обратились в Вашингтон с просьбой установить системы на регулярной основе для проведения учений.

В Вильнюсе опасаются, что Россия преобладает способности союзников в воздухе. В НАТО должны быть уверены, что регион сможет защитить себя в случае конфликта, считает Кароблис.

Как сообщал УНН, Вооруженные силы Украины благодаря опыту НАТО усилят Силы специальных операций.