Литва хоче збільшити кількість зенітних ракет НАТО, через загрозу конфлікту з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Литва хоче, щоб Сполучені Штати встановили в Прибалтиці більше систем захисту, таких як зенітні ракетні комплекси великої дальності Patriot та ближньої дії Avenger. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Дану думку висловив міністр національної оборони Литовської Республіки Раймондас Каробліс.
Литовські посадовці звернулися до Вашингтона з проханням встановити системи на регулярній основі для проведення навчань.
У Вільнюсі побоюються, що Росія переважає спроможності союзників у повітрі. У НАТО повинні бути впевненими, що регіон зможе захистити себе в разі конфлікту, вважає Каробліс.
Як повідомляв УНН, Збройні сили України завдяки досвіду НАТО посилять Сили спеціальних операцій.