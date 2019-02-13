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Посол Литвы передал личный флаг бригады украинским военным

Посол Литвы передал личный флаг бригады украинским военным

Киев  •  УНН

 • 13041 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис передал свой личный флаг бригады украинским военнослужащим. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины, передает УНН.

"Отдельная механизированная бригада, которой командует полковник Иван Гараз (30-ОМБ - ред.) получила из рук Чрезвычайного и Полномочного Посла Литовской Республики в Украине Марюса Янукониса свой личный флаг бригады", - говорится в сообщении.

Януконис заявил, что во время, когда воины бригады несут реальное боевое дежурство, вручать флаг для него - большая честь. Посол отметил, что Литва и Украина сегодня имеют общие вызовы по поводу безопасности в государствах.

После передачи флага личный состав бригады наградили орденом Константина Острожского.

Как сообщал УНН, Совет поддержал создание литовско-польско-украинской воинской части.

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