Посол Литвы передал личный флаг бригады украинским военным
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис передал свой личный флаг бригады украинским военнослужащим. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины, передает УНН.
"Отдельная механизированная бригада, которой командует полковник Иван Гараз (30-ОМБ - ред.) получила из рук Чрезвычайного и Полномочного Посла Литовской Республики в Украине Марюса Янукониса свой личный флаг бригады", - говорится в сообщении.
Януконис заявил, что во время, когда воины бригады несут реальное боевое дежурство, вручать флаг для него - большая честь. Посол отметил, что Литва и Украина сегодня имеют общие вызовы по поводу безопасности в государствах.
После передачи флага личный состав бригады наградили орденом Константина Острожского.
Как сообщал УНН, Совет поддержал создание литовско-польско-украинской воинской части.