Литовський посол передав особистий прапор бригади українським військовим

"Окрема механізована бригада, якою командує полковник Іван Гараз (30-та ОМБ - ред.) отримала з рук Надзвичайного і Повноважного Посла Литовської Республіки в Україні Марюса Януконіса свій особистий прапор бригади" – йдеться у повідомленні.

Януконіс заявив, що в час, коли воїни бригади несуть реальне бойове чергування, вручати прапор для нього - велика честь. Посол наголосив, що Литва і Україна сьогодні мають спільні виклики щодо безпеки у державах.

Після передачі прапору особовий склад бригади нагородили орденом Костянтина Острозького.

Як повідомляв УНН, Рада підтримала створення литовсько-польсько-української військової частини.