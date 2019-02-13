Литовський посол передав особистий прапор бригади українським військовим
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс передав свій особистий прапор бригади українським військовослужбовцям. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони України, передає УНН.
"Окрема механізована бригада, якою командує полковник Іван Гараз (30-та ОМБ - ред.) отримала з рук Надзвичайного і Повноважного Посла Литовської Республіки в Україні Марюса Януконіса свій особистий прапор бригади" – йдеться у повідомленні.
Януконіс заявив, що в час, коли воїни бригади несуть реальне бойове чергування, вручати прапор для нього - велика честь. Посол наголосив, що Литва і Україна сьогодні мають спільні виклики щодо безпеки у державах.
Після передачі прапору особовий склад бригади нагородили орденом Костянтина Острозького.
Як повідомляв УНН, Рада підтримала створення литовсько-польсько-української військової частини.