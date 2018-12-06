Рада підтримала створення литовсько-польсько-української військової частини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила законопроект щодо створення литовсько-польсько-української військової частини імені гетьмана Костянтина Острозького. "За" відповідне рішення проголосувало 230 народних обранців, передає кореспондент УНН.
Як йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, документ "дасть можливість сторонам створити спільну литовсько-польсько-українську військову частину бригадного рівня імені Великого Гетьмана Костянтина Острозького".
Вказано, що прийняттям ВР цього законопроекту українська сторона виконає внутрішньодержавну процедуру, необхідну для набрання чинності угодою.
Як повідомляв УНН, Рада продовжила дію угоди щодо розслідування авіакатастрофи МН17.