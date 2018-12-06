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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля
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Рада поддержала создание литовско-польско-украинской воинской части

Киев • УНН

 • 12646 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла законопроект относительно создания литовско-польско-украинской воинской части имени гетмана Константина Острожского. "За" соответствующее решение проголосовало 230 народных избранников, передает корреспондент УНН.

Рада поддержала создание литовско-польско-украинской воинской части

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, документ "позволит сторонам создать совместную литовско-польско-украинскую военную часть бригадного уровня имени Великого Гетмана Константина Острожского".

Указано, что принятием ВР этого законопроекта украинская сторона выполнит внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения.

Как сообщал УНН, Рада продлила действие соглашения по расследованию авиакатастрофы МН17.

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