Рада продовжила дію Угоди щодо розслідування авіакатастрофи МН17
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Верховна рада України продовжила строк дії Угоди між Україною Та Нідерландами щодо міжнародного розслідування збиття малазійського "Боїнга" рейсу MH17, передає УНН.
"За" ратифікацію відповідного законопроекту проголосувало 228 народних обранців, передає кореспондент УНН.
Як йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, документ "сприятиме подальшому практичному залученню нідерландської сторони до розслідування причин авіаційної катастрофи рейсу МН17 авіакомпанії "Малайзійські авіалінії", яка сталася на території України 17 липня 2014 року".
Як повідомляв УНН, у Росії звинуватили Україну в причетності до катастрофи МН17.
Нагадаємо, цього року, 24 травня, Спільна слідча група (JIT) з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.
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Нідерланди і Австралія офіційно заявили, що вважають Росію відповідальною за збиття літака рейсу MH17.
Літак був збитий 17 липня 2014 року. В авіакатастрофі загинули всі 298 чоловік, що перебували на борту. Літак виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Більшість загиблих - 196 осіб - були громадянами Нідерландів.