Рада продлила действие Соглашения по расследованию авиакатастрофы МН17
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Верховная Рада Украины продлила срок действия Соглашения между Украиной и Нидерландами о международном расследования сбивания малазийского "Боинга" рейса MH17, передает УНН.
"За" ратификацию соответствующего законопроекта проголосовало 228 народных избранников, передает корреспондент.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, документ "будет способствовать дальнейшему практическому привлечению нидерландской стороны к расследованию причин авиационной катастрофы рейса МН17 авиакомпании "Малазийские авиалинии", которая произошла на территории Украины 17 июля 2014".
Как сообщал УНН, в России обвинили Украину в причастности к катастрофе МН17.
Напомним, в этом году, 24 мая, Совместная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащий 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.
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Нидерланды и Австралия официально заявили, что считают Россию ответственной за сбивание самолета рейса MH17.
Самолет был сбит 17 июля 2014. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. Самолет выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Большинство погибших - 196 человек - были гражданами Нидерландов.