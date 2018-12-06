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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля
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Рада продлила действие Соглашения по расследованию авиакатастрофы МН17

Киев • УНН

 • 12072 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Верховная Рада Украины продлила срок действия Соглашения между Украиной и Нидерландами о международном расследования сбивания малазийского "Боинга" рейса MH17, передает УНН.

Рада продлила действие Соглашения по расследованию авиакатастрофы МН17

"За" ратификацию соответствующего законопроекта проголосовало 228 народных избранников, передает корреспондент.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, документ "будет способствовать дальнейшему практическому привлечению нидерландской стороны к расследованию причин авиационной катастрофы рейса МН17 авиакомпании "Малазийские авиалинии", которая произошла на территории Украины 17 июля 2014".

Как сообщал УНН, в России обвинили Украину в причастности к катастрофе МН17.

Напомним, в этом году, 24 мая, Совместная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащий 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

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Нидерланды и Австралия официально заявили, что считают Россию ответственной за сбивание самолета рейса MH17.

Самолет был сбит 17 июля 2014. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. Самолет выполнял рейс Амстердам - ​​Куала-Лумпур. Большинство погибших - 196 человек - были гражданами Нидерландов.

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