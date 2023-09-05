Лето закончилось: на границе Украины упал пассажиропоток

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"Пассажиропоток на границе снижается! В связи с окончанием летнего сезона и началом учебного года отмечается постепенное снижение количества пропускных операций на государственной границе", - сообщили в ГПСУ в Telegram.

Детали

Как сообщается, если в летний период в будни границу пересекали около 120 тыс. человек в сутки, а в выходные эта цифра увеличивалась до 140 тыс., то за прошедшие сутки границу пересекло 95 тыс. граждан.

Одинаковое количество лиц проследовало на въезд и на выезд, 88% общего объема пассажиропотока составляли граждане Украины.

Напомним

В июле пассажиропоток на границе был достаточно высок по сравнению с весной.