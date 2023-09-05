Літо закінчилося: на кордоні України впав пасажиропотік
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Кількість людей, які перетинають кордон України, зменшилася з завершенням літнього сезону, повідомили у вівторок у Держприкордонслужбі, пише УНН.
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"Пасажиропотік на кордоні знижується! У зв'язку із закінченням літнього сезону та початком навчального року відмічається поступове зниження кількості пропускних операцій на державному кордоні", - повідомили у ДПСУ у Telegram.
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Як повідомляється, якщо в літній період у будні кордон перетинали близько 120 тис. осіб на добу, а у вихідні ця цифра збільшувалася до 140 тис., то минулої доби кордон перетнуло 95 тис. громадян.
Однакова кількість осіб прослідувала на в'їзд та на виїзд, 88% загального обсягу пасажиропотоку складали громадяни України.
Нагадаємо
У липні пасажиропотік на кордоні був досить високий порівняно з весною.