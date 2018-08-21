Лето удачное время для покупки недвижимости - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Лето является подходящим временем для тех, кто хочет приобрести жилье в новостройках на выгодных условиях. Ведь застройщики предлагают различные программы для поощрения инвесторов. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по недвижимости Артур Пилипчук.
"Лето - подходящее время для покупки недвижимости. Покупателей мало, спрос уменьшается, и продавец, который хочет продать, он больше идет на встречу покупателю. Если есть возможность летом покупать - поторговаться проще, продавцы более контактные", - пояснил эксперт.
На сегодняшний день, по мнению Пилипчука, рынок недвижимости достаточно стабилен, и это касается как цен, так и соотношения предложения и спроса. Хотя эксперт и отмечает некоторую перенасыщенность рынка в сегменте смарт-квартир.
Как сообщал УНН, эксперты единодушны в том, что, несмотря на летний период, рынок жилой недвижимости достаточно активен. Причины кроются не только в росте курса доллара, но и в финансовых инструментах, которые используют застройщики для стимуляции спроса. Например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" предлагает инвесторам ряд финансовых инструментов, которые дают возможность приобрести жилье на выгодных условиях. Речь идет об ипотеке, рассрочке или скидке в условиях стопроцентной оплаты.
Например, в жилом комплексе бизнес-класса на улице Лейпцигской, 13 в столице можно получить скидку до 25% на отдельные квартиры. Подобные предложения действуют и в других комплексах, возведенных холдингом.