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Літо вдалий час для купівлі нерухомості - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Літо є підходящим часом для тих, хто хоче придбати житло у новобудовах на вигідних умовах. Адже забудовники пропонують різні програми для заохочення інвесторів. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт з нерухомості Артур Пилипчук.

Літо вдалий час для купівлі нерухомості - експерт

"Літо - вдалий час для купівлі нерухомості. Покупців мало, попит зменшується, і продавець, який хоче продати, він більше йде на зустріч покупцю. Якщо є можливість влітку купувати - поторгуватися простіше, продавці більш контактні", - пояснив експерт.

На сьогоднішній день, на думку Пилипчука, ринок нерухомості доволі стабільний, і це стосується як цін, так і співвідношення пропозиції та попиту. Хоча експерт і зауважує деяку перенасиченість ринку у сегменті смарт-квартир.

Як повідомляв УНН, експерти одностайні у тому, що, не дивлячись на літній період, ринок житлової нерухомості досить активний. Причини криються не лише у зростанні курсу долара, але і у фінансових інструментах, які використовують забудовники для стимуляції попиту. Наприклад, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" пропонує інвесторам низку фінансових інструментів, які дають можливість придбати житло на вигідних умовах. Йдеться про іпотеку, розстрочку або знижку в умовах стовідсоткової оплати. 

Наприклад, у житловому комплексі бізнес-класу на вулиці Лейпцизькій, 13 у столиці можна отримати знижку до 25% на окремі квартири. Подібні пропозиції діють і в інших комплексах, зведених холдингом.

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