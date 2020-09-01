Лето в Киеве установило шесть температурных рекордов

"За лето (в Киеве - ред.) было установлено 6 температурных рекордов. В июне было зафиксировано 5, а в июле - 1", - сказала Донич.

Также, по ее словам, лето 2020 года в рейтинге самых жарких лет занимает второе место после лета 2010 года.

"Средняя температура за лето была 21,7°С", - добавила Донич.

Напомним, в июле в столице был высокий уровень загрязнения воздуха.