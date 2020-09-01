Лето в Киеве установило шесть температурных рекордов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Киеве в течение лета, что прошло, было зафиксировано 6 температурных рекордов. Об этом журналисту УНН рассказала начальник отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского Елена Донич.
"За лето (в Киеве - ред.) было установлено 6 температурных рекордов. В июне было зафиксировано 5, а в июле - 1", - сказала Донич.
Также, по ее словам, лето 2020 года в рейтинге самых жарких лет занимает второе место после лета 2010 года.
"Средняя температура за лето была 21,7°С", - добавила Донич.
Напомним, в июле в столице был высокий уровень загрязнения воздуха.