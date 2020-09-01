Літо в Києві встановило шість температурних рекордів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Києві протягом літа, що минуло, було зафіксовано 6 температурних рекордів. Про це журналісту УНН розповіла начальник відділу кліматології Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського Олена Доніч.
“За літо (в Києві — ред.) було встановлено 6 температурних рекордів. У червні було зафіксовано 5, а у липні — 1”, — сказала Доніч.
Також, за її словами, літо 2020 року у рейтингу найспекотніших років посідає друге місце після літа 2010 року.
“Середня температура за літо була 21,7°С”, — додала Доніч.
Нагадаємо, у липні в столиці був високий рівень забруднення повітря.