Летняя жара: в Киеве уже минимум два человека попали в больницу с ботулизмом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. По состоянию на 7 июня в столичной больнице находятся два человека, зараженные ботулизмом. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"По ботулизму, два пациента сейчас находятся в больнице. Один попал ранее, вторая женщина поступила на прошлой неделе", - сказала собеседница.
По ее словам, на текущей неделе с данной болезнью никто не поступал.
Как сообщал УНН, ранее двое жителей Ровенской в результате употребления недоброкачественных продуктов заболели ботулизмом.
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