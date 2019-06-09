Летняя жара: в Киеве уже минимум два человека попали в больницу с ботулизмом

"По ботулизму, два пациента сейчас находятся в больнице. Один попал ранее, вторая женщина поступила на прошлой неделе", - сказала собеседница.

По ее словам, на текущей неделе с данной болезнью никто не поступал.

Как сообщал УНН, ранее двое жителей Ровенской в результате употребления недоброкачественных продуктов заболели ботулизмом.

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