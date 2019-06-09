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Літня спека: в Києві вже мінімум двоє людей потрапили до лікарні з ботулізмом

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Станом на 7 червня в столичній лікарні перебувають двоє людей, заражені ботулізмом. Про це в коментарі журналісту УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.

“По ботулізму, два пацієнта зараз знаходяться в лікарні. Один потрапив раніше, друга жінка поступила минулого тижня ”, - сказала співрозмовниця.

За її словами, протягом поточного тижня з даною хворобою нікого не надходило.

Як повідомляв УНН, раніше двоє мешканців Рівненщини в результаті вживання недоброякісних продуктів захворіли на ботулізм

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Держпродспоживслужбі розповіли, як вберегтися від ботулізму

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