Літня спека: в Києві вже мінімум двоє людей потрапили до лікарні з ботулізмом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Станом на 7 червня в столичній лікарні перебувають двоє людей, заражені ботулізмом. Про це в коментарі журналісту УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.
“По ботулізму, два пацієнта зараз знаходяться в лікарні. Один потрапив раніше, друга жінка поступила минулого тижня ”, - сказала співрозмовниця.
За її словами, протягом поточного тижня з даною хворобою нікого не надходило.
Як повідомляв УНН, раніше двоє мешканців Рівненщини в результаті вживання недоброякісних продуктів захворіли на ботулізм.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Держпродспоживслужбі розповіли, як вберегтися від ботулізму