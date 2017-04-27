Самолеты НАТО будут патрулировать воздушное пространство над Румынией
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Четыре истребителя Typhoon из Великобритании прибыли в Румынию в понедельник 24 апреля в рамках расширенной миссии воздушной полиции НАТО, передает УНН со ссылкой на НАТО.
Воздушные патрули будут составлять важную часть роли альянса для обеспечения безопасности в регионе Черного моря, а также продемонстрировать единство НАТО и решения более сложных условий безопасности.
"Это важная миссия, которая поможет обеспечить безопасность неба над Румынией. Это лишь одна из многих мер, принятых НАТО для усиления нашей коллективной обороны через восточную часть Североатлантического союза. От Черного моря в Прибалтику союзники стоят вместе. НАТО полна решимости защищать любого союзника от любой угрозы", - заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.
Многоцелевые истребители Королевских ВВС будут базироваться на авиабазе Михаила Когальничана в юго-восточной Румынии в течение четырех месяцев. Они будут работать вместе с ВВС Румынии для выполнения миссии НАТО, какова роль НАТО в области воздушной полиции в странах Балтии.
Как сообщал УНН, истребители-бомбардировщики США F-35 приземлились в Эстонии.