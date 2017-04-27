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Літаки НАТО патрулюватимуть повітряний простір над Румунією

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Чотири винищувачі Typhoon з Великобританії прибули в Румунію в понеділок 24 квітня в рамках розширеної місії повітряної поліції НАТО, передає УНН з посиланням на НАТО.

Літаки НАТО патрулюватимуть повітряний простір над Румунією

Повітряні патрулі будуть складати важливу частину ролі альянсу для забезпечення безпеки в регіоні Чорного моря, а також продемонструвати єдність НАТО і вирішення більш складних умов безпеки.

"Це важлива місія, яка допоможе забезпечити безпеку неба над Румунією. Це лише одна з багатьох заходів, вжитих НАТО для посилення нашої колективної оборони через східну частину Північноатлантичного союзу. Від Чорного моря до Прибалтики союзники стоять разом. НАТО сповнена рішучості захищати будь-якого союзника від будь-якої загрози", - заявила прес-секретар НАТО Оана Лунгеску.

Багатоцільові винищувачі Королівських ВПС будуть базуватися на авіабазі Михайла Когальнічана в південно-східній Румунії протягом чотирьох місяців. Вони будуть працювати разом з ВВС Румунії для виконання місії НАТО, як і роль НАТО в області повітряної поліції в країнах Балтії.

Як повідомляв УНН, винищувачі-бомбардувальники США F-35 приземлилися в Естонії.

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