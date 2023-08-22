Самолеты для Украины будут, дополнительная бронетехника будет: Зеленский подвел итоги визита в страны Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский возвращается в Украину после визитов в страны Европы с новыми договоренностями для укрепления государства и заверил, что самолеты и дополнительная техника - будут, передает УНН.
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“Краткий отчет о нашей активности на днях. Четыре визита: Швеция, Нидерланды, Дания, Греция. Саммит Украина — Балканы. Переговоры на полях саммита с Болгарией, Сербией, Хорватией, Черногорией, Северной Македонией, Молдовой, с Президентом Еврокомиссии. Возвращаемся домой с новой политической поддержкой, новыми договоренностями”, — сказал Зеленский.
Он отметил, что во время встреч все представители подтвердили территориальную целостность Украины.
“Самолеты для Украины будут. Дополнительная бронетехника будет. ПВО усилим. Экономика, наш экспорт, европейская и евроатлантическая интеграция. Практически на всех встречах говорили о защите маршрутов экспорта через Чёрное море и через „коридоры солидарности“ по суше. Очень важная договоренность с Грецией, за которую я особенно благодарен премьер-министру, — это готовность Греции взять патронат над восстановлением нашей Одессы”, — добавил глава государства.
Зеленский добавил, что общим итогом этих дней стало то, что Украина стала сильнее.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретился с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевским. Лидеры государств обсудили оборонное сотрудничество. По словам Зеленского, Северная Македония готовит для Украины новый оборонный пакет.
Также Зеленский провел переговоры с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, во время которых стороны обсудили, в частности, новый пакет оборонной поддержки и экспорт зерна через речные и морские порты в стране.
Еще Украина рассчитывает на поддержку Болгарии в вопросе альтернативных путей для “зернового коридора”. Об этом, как сообщили в вторник в Офисе Президента, заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Премьер-министром Болгарии Николаем Денковым в Афинах 21 августа.