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Літаки для України будуть, додаткова бронетехніка буде: Зеленський підбив підсумки візиту до країн Європи

Літаки для України будуть, додаткова бронетехніка буде: Зеленський підбив підсумки візиту до країн Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повертається до України після візитів до країн Європи з новими домовленостями для зміцнення держави і запевнив, що літаки та додаткова техніка - будуть, передає УНН.

Цитата

“Короткий звіт про нашу активність цими днями. Чотири візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція. Саміт Україна — Балкани. Переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, із Президенткою Єврокомісії. Повертаємося додому з новою політичною підтримкою, новими домовленостями”, — сказав Зеленський.

Він зауважив, що під час зустрічей усі представники підтвердили територіальну цілісність України.

“Літаки для України будуть. Додаткова бронетехніка буде. ППО посилимо. Економіка, наш експорт, європейська та євроатлантична інтеграція. Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через „коридори солідарності“ по суходолу. Дуже важлива домовленість із Грецією, за яку я особливо вдячний прем’єру, — це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси”, — додав очільник держави.

Зеленський додав, що загальним підсумком цих днів стало те, що Україна стала сильнішою.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у вівторок зустрівся з премʼєр-міністром Північної Македонії Димитаром Ковачевським. Лідери держав обговорили оборонну співпрацю. За словами Зеленського, Північна Македонія готує для України новий оборонний пакет. 

Також Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, під час яких сторони обговорили, зокрема, новий пакет оборонної підтримки та експорт зерна через річкові та морські порти у країні. 

Ще Україна розраховує на підтримку Болгарії у питанні альтернативних шляхів для “зернового коридору”. Про це, як повідомили у вівторок в Офісі Президента, заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим в Афінах 21 серпня. 

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