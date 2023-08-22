Північна Македонія готує пакет військової допомоги для України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вівторок зустрівся з премʼєр-міністром Північної Македонії Димитаром Ковачевським. Лідери держав обговорили оборонну співпрацю. За словами Зеленського, Північна Македонія готує для України новий оборонний пакет, повідомляє УНН.
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“Вдячний Північній Македонії за політичну та військову підтримку, підготовку нового оборонного пакету.
Обговорили розвиток оборонної співпраці під час зустрічі з Премʼєр-міністром Димитаром Ковачевським”, - написав Зеленський у соцмережах.
Також, за словами президента, лідери домовилися координувати кроки на шляху вступу в ЄС.
Нагадаємо
У березні міністр оборони Північної Македонії Слов'янка Петровська під час виступу у програмі "360 градусів" розповіла, що її країна може надати Україні 12 гелікоптерів Мі-24.
15 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що Північна Македонія приєдналася до декларації країн G7 щодо гарантій безпеки для України.