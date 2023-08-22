Северная Македония готовит пакет военной помощи для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретился с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевским. Лидеры государств обсудили оборонное сотрудничество. По словам Зеленского, Северная Македония готовит для Украины новый оборонный пакет, сообщает УНН.
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“Благодарен Северной Македонии за политическую и военную поддержку, подготовку нового оборонного пакета.
Обсудили развитие оборонного сотрудничества во время встречи с Премьер-министром Димитаром Ковачевским”, - написал Зеленский в соцсетях.
Также, по словам президента, лидеры договорились координировать шаги на пути вступления в ЕС.
Напомним
В марте министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская во время выступления в программе "360 градусов" рассказала, что её страна может предоставить Украине 12 вертолётов Ми-24.
15 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что Северная Македония присоединилась к декларации стран G7 о гарантиях безопасности для Украины.