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19:26 • 26435 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 102745 просмотра

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Северная Македония готовит пакет военной помощи для Украины

Киев • УНН

 • 2826427 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретился с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевским. Лидеры государств обсудили оборонное сотрудничество. По словам Зеленского, Северная Македония готовит для Украины новый оборонный пакет, сообщает УНН.

Цитата

“Благодарен Северной Македонии за политическую и военную поддержку, подготовку нового оборонного пакета.
Обсудили развитие оборонного сотрудничества во время встречи с Премьер-министром Димитаром Ковачевским”, - написал Зеленский в соцсетях.

Также, по словам президента, лидеры договорились координировать шаги на пути вступления в ЕС.

Напомним

В марте министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская во время выступления в программе "360 градусов" рассказала, что её страна может предоставить Украине 12 вертолётов Ми-24.

15 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что Северная Македония присоединилась к декларации стран G7 о гарантиях безопасности для Украины.

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