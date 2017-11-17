Самолет столкнулся с вертолетом в одном из графств Англии

Службы экстренной помощи выслали бригады на место инцидента, который произошел близ села Ваддесдон, после сообщения в 12 часов 6 минут о столкновении, сообщила полиция долины Темзы. Отдел расследования авиационных катастроф сообщил, что инцидент включал вертолет и самолет.

Бакингемширская пожарно-спасательная служба сообщила, что семь автомобилей спасателей отправились на место инцидента.

Полиция долины Темзы также сообщила, что из-за столкновения, остаток дня будут перекрыты некоторые окружные дороги.

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