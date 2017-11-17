Літак зіштовхнувся з гелікоптером в одному з графств Англії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. В англійському графстві Бакінгемшир у п’ятницю зіткнулись вертоліт і літак. Про це повідомили представники місцевої поліції, передає УНН з посиланням на the guardian.
Служби екстреної допомоги вислали бригади на місце інциденту, який стався неподалік села Ваддесдон, після повідомлення о 12 годині 06 хвилин про зіткнення, повідомила поліція долини Темза. Відділ розслідування авіаційних катастроф повідомив, що інцідент включав вертоліт і літак.
Бакінгемшірська пожежно-рятувальна служба повідомила, що сім автомобілів рятувальників вирушили на місце інциденту.
Поліція долини Темза також повідомила, що через зіткнення, решту дня будуть перекриті деякі окружні дороги.
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