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Літак зіштовхнувся з гелікоптером в одному з графств Англії

Літак зіштовхнувся з гелікоптером в одному з графств Англії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. В англійському графстві Бакінгемшир у п’ятницю зіткнулись вертоліт і літак. Про це повідомили представники місцевої поліції, передає УНН з посиланням на the guardian.

Служби екстреної допомоги вислали бригади на місце інциденту, який стався неподалік села Ваддесдон, після повідомлення о 12 годині 06 хвилин про зіткнення, повідомила поліція долини Темза. Відділ розслідування авіаційних катастроф повідомив, що інцідент включав вертоліт і літак.

Бакінгемшірська пожежно-рятувальна служба повідомила, що сім автомобілів рятувальників вирушили на місце інциденту.

Поліція долини Темза також повідомила, що через зіткнення, решту дня будуть перекриті деякі окружні дороги.

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