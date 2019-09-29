Самолет президента Кипра срочно сел в Нью-Йорке

Телеканал отмечает, что президент Кипра вылетел из Нью-Йорка после заката. Однако пилоты обнаружили неисправность с частным лайнером и были вынуждены вернуться в точку вылета.

Проблемы были с лобовым стеклом самолета. Отмечается, что в настоящее время частный самолет успешно приземлился в нью-йоркском аэропорту им. Джона Кеннеди.

Планируется, что Анастасиадис отправился на Кипр в воскресенье, 29 сентября.

Напомним, в США самолет совершил аварийную посадку из-за задымления салона, 7 человек пострадали.