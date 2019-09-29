Літак президента Кіпру терміново сів у Нью-Йорку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Приватний літак президента Кіпру Нікоса Анастасіадіса був змушений терміново сісти в Нью-Йорку після Генасамблеї ООН, передає УНН із посиланням на Sigma.
Телеканал відзначає, що президент Кіпру вилетів з Нью-Йорка після заходу. Однак пілоти виявили несправність з приватним лайнером і були змушені повернутися в точку вильоту.
Проблеми були з лобовим склом літака. Відзначається, що в даний час приватний літак успішно приземлився в нью-йоркському аеропорту ім. Джона Кеннеді.
Планується, що Анастасіадіс відправився на Кіпр у неділю, 29 вересня.
Нагадаємо, у США літак здійснив аварійну посадку через задимлення салону, 7 людей постраждали.