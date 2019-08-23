У США літак здійснив аварійну посадку через задимлення салону, 7 людей постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Авіалайнер американської компанії Hawaiian Airlines, що слідував з Окленда (Каліфорнія) в Гонолулу (Гаваї), здійснив екстрену посадку в пункті призначення через задимлення на борту, в результаті чого сім пасажирів були госпіталізовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Постраждалі, серед яких двоє дітей, були доставлені в лікарні в зв'язку з проблемами з диханням, їх життю ніщо не загрожує.
Дим, відзначає телеканал, почав заповнювати салон літака, в якому знаходилися 184 пасажири і сім членів екіпажу, за 20 хвилин до приземлення, після чого було прийнято рішення про екстрену посадку.
Для евакуації людей після успішного приземлення використовувалися надувні трапи.
Авіакомпанія поки не встановила причини задимлення під час польоту свого лайнера.
Нагадаємо, у Новому Орлеані розбився літак, є загиблі.