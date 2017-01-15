Самолет Eurowings совершил экстренную посадку в Кувейте из-за сообщения о заминировании
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Самолет авиакомпании Eurowings с почти 300 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Кувейте из-за сообщения об угрозе взрыва, передает УНН со ссылкой на euronews.
Как отмечается, после тщательной проверки бомбы в самолете обнаружено не было.
На борту лайнера, следовавшего из оманского города Салала в Кельн, находилось 299 человек. Все они были позже доставлены в Германию специально направленным в Кувейт самолетом компании Lufthansa.
Как сообщал УНН, 15 января самолет столкнулся с погрузчиком в московском аэропорту "Домодедово".