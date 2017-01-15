Літак Eurowings здійснив екстрену посадку у Кувейті через повідомлення про замінування
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Літак авіакомпанії Eurowings із майже 300 пасажирами на борту здійснив екстрену посадку в Кувейті через повідомлення про загрозу вибуху, передає УНН з посиланням на euronews.
Як зазначається, після ретельної перевірки бомби в літаку виявлено не було.
На борту лайнера, що курсував з оманського міста Салала в Кельн, перебувало 299 людей. Всі вони були пізніше доставлені до Німеччини спеціально спрямованим в Кувейт літаком компанії Lufthansa.
Як повідомляв УНН, 15 січня літак зіткнувся з навантажувачем у московському аеропорту “Домодєдово”.