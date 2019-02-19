Самолет ВВС США провел разведку у берегов Крыма

По информации PlaneRadar, пишут СМИ, радиоразведчик RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным MITE21 в 7:35 по киевскому времени взлетел с авиабазы "Суда-Бей" в Греции. Уже через 10 минут Boeing прибыл в акваторию Черного моря и приступил к разведывательному полету у берегов Крыма.

RC-135V курсировал в указанном районе около трех часов, отмечают СМИ.

9 января стратегический разведывательный самолет Военно-воздушных сил США сделал многочасовой полет вблизи Крыма.

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6 ноября 2018 российский реактивный истребитель совершил "опасный перехват" американского разведывательного самолета, пролетавший в международном воздушном пространстве над Черным морем.

В января 2018 года российский военный самолет также совершил опасный перехват над Черным морем. Тогда Су-27 пролетел в двух метрах от самолета ВМС США.

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Как сообщал УНН, 30 января, сразу три американские самолеты провели патрулирование у берегов оккупированного Крыма.

8:35 мск.

Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США