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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 57620 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 124282 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126075 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127146 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123893 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117701 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141348 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145224 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Самолет ВВС США провел разведку у берегов Крыма

Самолет ВВС США провел разведку у берегов Крыма

Киев  •  УНН

 • 7743 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Самолет Военно-воздушных сил США провел разведку в Черном море у берегов Крыма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Радио Свобода "Крим.Реалии", которое ссылается на PlaneRadar.

По информации PlaneRadar, пишут СМИ, радиоразведчик RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным MITE21 в 7:35 по киевскому времени взлетел с авиабазы "Суда-Бей" в Греции. Уже через 10 минут Boeing прибыл в акваторию Черного моря и приступил к разведывательному полету у берегов Крыма.

RC-135V курсировал в указанном районе около трех часов, отмечают СМИ.

9 января стратегический разведывательный самолет Военно-воздушных сил США сделал многочасовой полет вблизи Крыма.

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6 ноября 2018 российский реактивный истребитель совершил "опасный перехват" американского разведывательного самолета, пролетавший в международном воздушном пространстве над Черным морем.

В января 2018 года российский военный самолет также совершил опасный перехват над Черным морем. Тогда Су-27 пролетел в двух метрах от самолета ВМС США.

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Как сообщал УНН, 30 января, сразу три американские самолеты провели патрулирование у берегов оккупированного Крыма.

8:35 мск.
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США

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