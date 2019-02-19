Літак американських ВПС провів розвідку біля берегів Криму

За інформацією PlaneRadar, пишуть ЗМІ, радіорозвідники RC-135V з бортовим номером 64-14846 і позивним MITE21 о 07:35 за київським часом злетів з авіабази “Суда-Бей” в Греції. Вже через 10 хвилин Boeing прибув в акваторію Чорного моря і приступив до розвідувального польоту біля берегів Криму.

RC-135V курсував у зазначеному районі близько трьох годин, зазначають ЗМІ.

9 січня стратегічний розвідувальний літак Військово-повітряних сил США зробив багатогодинний політ поблизу Криму.

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6 листопада 2018 року російський реактивний винищувач здійснив “небезпечне перехоплення” американського розвідувального літака, що пролітав у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

У січні 2018 року російський військовий літак також здійснив небезпечне перехоплення над Чорним морем. Тоді Су-27 пролетів за два метри від літака ВМС США.

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Як повідомляв УНН, 30 січня, одразу три американські літаки провели патрулювання біля берегів окупованого Криму.

08:35 мск.

Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США