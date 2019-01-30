Сразу три военных самолета США патрулируют возле Крыма

"Интенсивная военная активность над Черным морем. Boeing P-8A (168857) военно-морских сил США из Военно-морского аэродрома Сигонелла, самолет радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E (157316) военно-морских сил США, Boeing RC-135V (64-14841) военно-воздушных сил США из Суда Бэй проводят миссии по наблюдению. Впервые мы отслеживаем 3 самолета США у Крыма одновременно", - говорится в сообщении сервиса.

Напомним, ранее самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США провёл разведывательную миссию над Чёрным морем.