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Відразу три військові літаки США патрулюють біля Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. У середу, 30 січня, біля берегів окупуваного Криму відразу три американських літаки проводять патрулювання. Про це повідомляє сервіс Itamilradar, передає УНН.

"Інтенсивна військова активність над Чорним морем. Boeing P-8A (168857) військово-морських сил США з Військово-морського аеродрому Сігонелла, літак радіоелектронної розвідки Lockheed EP-3E (157316) військово-морських сил США, Boeing RC-135V (64 14841) військово-повітряних сил США з Суда Бей проводять місії зі спостереження. Вперше ми відстежуємо 3 літаки США у Криму одночасно", - йдеться у повідомленні сервісу.

Нагадаємо, раніше літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США провів розвідувальну місію над Чорним морем.

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