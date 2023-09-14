Лисовый уволил работника МОН, который обесценил независимость Украины

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“Приказ об увольнении Андрея Василенко подписан. С завтрашнего дня он больше не будет занимать никакой должности в Министерстве образования и науки Украины. Такое решение принято по результатам дисциплинарного производства, которое мы возбудили в министерстве накануне”, - сообщил Лисовой.

Он отметил, что государственная служба – это большая ответственность. И государственные служащие несут ответственность за благосостояние и развитие своей страны.

“По моему убеждению, ни один человек, который ставит под сомнение независимость своей страны, независимость, за которую принесено столько жертв, не имеет права занимать государственные должности. Все наши поступки имеют последствия. Для Василенко сегодня — это увольнение”, - добавил министр.

Напомним

Ранее сообщалось, что государственный эксперт Министерства образования и науки Украины Андрей Василенко сделал скандальное сообщение на своей странице в Facebook, в котором искажает украинский язык и с сомнением относится к идее независимости Украины. В ведомстве возбудили дисциплинарное производство.