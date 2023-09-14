Лісовий звільнив працівника МОН, який знецінив незалежність України

Цитата

“Наказ про звільнення Андрія Василенка підписано. Від завтрашнього дня він більше не обійматиме жодної посади в Міністерство освіти і науки України. Таке рішення ухвалено за результатами дисциплінарного провадження, яке ми порушили у міністерстві напередодні”, - повідомив Лісовий.

Він зазначив, що державна служба – це велика відповідальність. І державні службовці несуть відповідальність за добробут і розвиток своєї країни.

“На моє переконання, жодна людина, яка ставить під сумнів незалежність своєї країни, незалежність, за яку принесено стільки жертв, не має права обіймати державні посади. Усі наші вчинки мають наслідки. Для Василенка сьогодні — це звільнення”, - додав міністр.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що державний експерт Міністерства освіти і науки України Андрій Василенко зробив скандальний допис на своїй сторінці у Facebook, в якому спотворює українську мову і з сумнівом ставиться до ідеї незалежності України. У відомстві порушили дисциплінарне провадження.