Лесные пожары в Калифорнии добрались до дома Ким Кардашьян
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сильные лесные пожары в Калифорнии повредили особняк Ким Кардашьян и Канье Уэста, а также дом Кейтлин Дженнер, сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
По данным издания, усадьба была почти полностью разрушена.
Также сообщается, что огонь приближается к дому певицы Lady Gaga, расположенном в Малибу.
Кроме того, актер Уилл Смит разместил видеоролик у себя в Instagram, в котором выражал беспокойство, что его дом также будет поражен огнем.
Как ранее информировал УНН со ссылкой на Associated Press, по меньшей мере пять человек погибли в результате лесного пожара на севере американского штата Калифорния.
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This morning around Thousand Oaks and Malibu. #hillfire # abc7eyewitness