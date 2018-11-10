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Лісові пожежі в Каліфорнії дісталися до будинку Кім Кардаш'ян

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сильні лісові пожежі в Каліфорнії пошкодили особняк Кім Кардашьян і Каньє Уеста, а також будинок Кейтлін Дженнер, повідомляє УНН із посиланням на Daily Mail.

За даними видання, садиба була майже повністю зруйнована.

Також повідомляється, що вогонь наближається до будинку співачки Lady Gaga, розташованому в Малібу.

Крім того, актор Уілл Сміт розмістив відеоролик у себе в Instagram, в якому висловлював занепокоєння, що його будинок також буде вражений полум’ям.

Як раніше інформував УНН із посиланням на Associated Press, щонайменше п’ять людей загинули у результаті лісової пожежі на півночі американського штату Каліфорнія.

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This morning around Thousand Oaks and Malibu. #hillfire #abc7eyewitness

Публикация от Nathaniel Francis Stephenson (@nate_stephensonn)

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