7 сентября на северо-западе Испании в горном районе Галисия произошла пожар, который разрушил 1000 гектаров леса. Подозревают, что это был умышленный поджог.
Лесные пожары в Испании: эвакуировали более 900 человек, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Юг Испании страдает от лесных пожаров. Эвакуировали 900 человек из курорта Эстепона, есть погибший. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Во время тушения пожара погиб 44-летний спасатель. По данным экстренных служб, огонь сжег около 2000 гектаров густолисистои территории, известной как Сьерра-Бермехо.
Всего 939 человек были эвакуированы из четырех общин в Эстепоне. Жители покидали свои дома только с наиболее необходимыми вещами, другие - с домашними животными.
Более 300 пожарных работают над тушением огня, который еще не подконтролен, сообщили в Twitter службы чрезвычайных ситуаций Андалусии.
Из-за пожара были закрыты несколько дорог, включая участок трассы АР-7, которая проходит вдоль Средиземного моря.
Ранее УНН сообщал о том, что в испанской южной провинции Малага в результате лесного пожара эвакуировали более 400 человек.
Напомним