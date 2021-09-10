7 вересня на північному заході Іспанії в гірському районі Галісія сталася пожежа, яка зруйнувала 1000 гектарів лісу. Підозрюють, що це був умисний підпал.
Лісові пожежі в Іспанії: евакуювали понад 900 людей, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Південь Іспанії страждає від лісових пожеж. Евакуювали 900 людей з курорту Естепона, є загиблий. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Під час гасіння пожежі загинув 44-річний рятувальник. За даними екстрених служб, вогонь спалив близько 2000 гектарів густолісистої території, відомої як Сьєрра-Бермеха.
Всього 939 людей були евакуйовані з чотирьох громад у Естепоні. Жителі покидали свої будинки лише з найбільш необхідними речима, дехто - з домашніми тваринами.
Понад 300 пожежників працюють над гасінням вогню, який ще не підконтрольний, повідомили у Twitter служби надзвичайних ситуацій Андалусії.
Через пожежу було закрито декілька доріг, включаючи ділянку траси АР-7, яка пролягає уздовж Середземного моря.
Раніше УНН повідомляв про те, що в іспанській південній провінції Малага внаслідок лісової пожежі евакуювали понад 400 людей.
Нагадаємо