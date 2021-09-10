Лісові пожежі в Іспанії: евакуювали понад 900 людей, є загиблий

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Під час гасіння пожежі загинув 44-річний рятувальник. За даними екстрених служб, вогонь спалив близько 2000 гектарів густолісистої території, відомої як Сьєрра-Бермеха.

Всього 939 людей були евакуйовані з чотирьох громад у Естепоні. Жителі покидали свої будинки лише з найбільш необхідними речима, дехто - з домашніми тваринами.

Понад 300 пожежників працюють над гасінням вогню, який ще не підконтрольний, повідомили у Twitter служби надзвичайних ситуацій Андалусії.

Через пожежу було закрито декілька доріг, включаючи ділянку траси АР-7, яка пролягає уздовж Середземного моря.

Раніше УНН повідомляв про те, що в іспанській південній провінції Малага внаслідок лісової пожежі евакуювали понад 400 людей.

Нагадаємо

7 вересня на північному заході Іспанії в гірському районі Галісія сталася пожежа, яка зруйнувала 1000 гектарів лісу. Підозрюють, що це був умисний підпал.