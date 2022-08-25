Лесные пожары в Австралии коснулись озонового слоя

Детали

В отчете, опубликованном в журнале Nature Scientific Reports, прослеживается связь беспрецедентного дыма, выпущенного пожарами, с озоновой дыркой над Антарктидой.

Пожары, охватившие 5,8 млн гектаров востока Австралии в конце 2019 и начале 2020 года, были настолько интенсивными, что вызвали образование десятков пропитанных дымом облаков. Такие облака настолько сильны, что могут оказывать влияние на местную погоду, вызывая огненные торнадо и грозы.

Эти облака выбросили в атмосферу больше дыма, чем предыдущий рекорд, установленный лесными пожарами в Северной Америке в 2017 году.

Ученые обнаружили, что скопление частиц дыма, в свою очередь, привело к тому, что нижняя стратосфера нагрелась до уровней, невиданных со времен извержения вулкана Пинатубо в 1991 году.

Из-за этого стратосферного потепления пожары увеличили антарктическую озоновую дыру, которая появляется над Антарктидой каждую весну и достигла рекордных уровней в наблюдениях в 2020 году.

Первоначально дыра образовалась из-за загрязнения окружающей среды человеком, особенно хлорфторуглеродов, когда-то выделявшихся из многих холодильников, но в последние десятилетия глобальное сотрудничество дало озоновому слою шанс восстановиться.

Монреальский протокол, подписанный в 1987 году и с тех пор ратифицированный 195 странами, резко сократил количество хлорфторуглеродов в атмосфере, и, согласно модели Организации Объединенных Наций, озоновый слой должен полностью восстановиться к 2060 году.

Тем не менее, исследователи предупреждают, что поскольку изменение климата увеличит частоту и интенсивность лесных пожаров, подобные события, при которых облака выбрасывают дым высоко в стратосферу, станут более вероятными.

Изменение климата может абсолютно свести на нет достижения Монреальского протокола.