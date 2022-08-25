Лісові пожежі в Австралії торкнулися озонового шару

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У звіті, опублікованому в журналі Nature Scientific Reports, простежується зв'язок безпрецедентного диму, випущеного пожежами, з озоновою діркою над Антарктидою.

Пожежі, що охопили 5,8 млн гектарів сходу Австралії наприкінці 2019 та на початку 2020 року, були настільки інтенсивними, що викликали утворення десятків просочених димом хмар. Такі хмари настільки сильні, що можуть впливати на місцеву погоду, викликаючи вогняні торнадо та грози.

Ці хмари викинули в атмосферу більше диму, ніж попередній рекорд, встановлений лісовими пожежами в Північній Америці в 2017 році.

Вчені виявили, що скупчення частинок диму, своєю чергою, призвело до того, що нижня стратосфера нагрілася до рівнів, небачених з часів виверження вулкана Пінатубо у 1991 році.

Через це стратосферне потепління, пожежі збільшили антарктичну озонову дірку, яка з'являється над Антарктидою щовесни і досягла рекордних рівнів у спостереженнях у 2020 році.

Спочатку дірка утворилася через забруднення навколишнього середовища людиною, особливо хлорфторвуглеців, які колись виділялися з багатьох холодильників, але в останні десятиліття глобальна співпраця дала озоновому шару шанс відновитися.

Монреальський протокол, підписаний 1987 року і з того часу ратифікований 195 країнами, різко скоротив кількість хлорфторвуглеців в атмосфері, і, згідно з моделлю Організації Об'єднаних Націй, озоновий шар повинен повністю відновитися до 2060 року.

Тим не менш, дослідники попереджають, що оскільки зміна клімату збільшить частоту та інтенсивність лісових пожеж, подібні події, при яких хмари викидають дим високо в стратосферу, стануть ймовірнішими.

Зміна клімату може абсолютно звести нанівець досягнення Монреальського протоколу.