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Лесные пожары в зоне отчуждения: эксперты заверили, что уровень радиации в Киеве в пределах нормы

Киев  •  УНН

 • 16463 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. По состоянию на 13 апреля в Киеве уровень радиации находился на уровне, соответствующем нормальному естественному радиационному фону. Никаких дополнительных мер по радиационной защите за пределами зоны отчуждения пока предпринимать не нужно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"Итоги по радиационной ситуации в Киеве, связанной с лесными пожарами в зоне отчуждения. По состоянию на 13 апреля 2020 года результаты наблюдения и прогнозирования свидетельствуют о следующем: значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (гамма-фона) в Киеве не росло и находилось на уровнях, соответствующих нормальному естественному радиационному фону", - говорится в сообщении агентства, обнародованном утром 14 апреля.

Также отмечается, что концентрации цезия-137, зафиксированные оборудованием мобильной лаборатории радиационной разведки, являются, по крайней мере, на 2 порядка ниже установленных радиационно-гигиеническими регламентами допустимых уровней и не несут радиологической угрозы.

"Даже по самым консервативным расчетам, вероятны индивидуальные дозы внутреннего облучения, вызванные этими временными повышениями, не могли бы превысить 0,01 мкЗв при годовом лимите эффективной дозы облучения 1000 мкЗв (1 мЗв). Этот расчет осуществлялся, исходя из консервативного предположения о том, что условное лицо непрерывно дышало воздухом с повышенной относительно фоновой концентрацией цезия-137 с 5 по 13 апреля. Учитывая радиологическую ситуацию, никаких дополнительных мер по радиационной защите за пределами зоны отчуждения пока предпринимать не нужно", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 7 часов 14 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств.

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