Лесные пожары в зоне отчуждения: эксперты заверили, что уровень радиации в Киеве в пределах нормы

КИЕВ. 14 апреля. УНН. По состоянию на 13 апреля в Киеве уровень радиации находился на уровне, соответствующем нормальному естественному радиационному фону. Никаких дополнительных мер по радиационной защите за пределами зоны отчуждения пока предпринимать не нужно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.