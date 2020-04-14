Лісові пожежі у зоні відчуження: експерти запевнили, що рівень радіації у Києві у межах норми
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Станом на 13 квітня у місті Києві рівень радіації перебував на рівні, що відповідає нормальному природному радіаційному фону. Жодних додаткових заходів із радіаційного захисту поза межами зони відчуження наразі вживати не потрібно. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Державного агентства України з управління зоною відчуження.
“Підсумки щодо радіаційної ситуації у Києві, пов’язаної із лісовими пожежами у зоні відчуження. Станом на 13 квітня 2020 року результати спостереження та прогнозування свідчать про наступне: значення потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання (гамма-фону) у Києві не зростало та знаходилось на рівнях, що відповідають нормальному природному радіаційному фону”, — йдеться у повідомленні агентства, опублікованому вранці 14 квітня.
Також зазначається, що концентрації цезію-137, зафіксовані обладнанням мобільної лабораторії радіаційної розвідки, є, принаймні, на 2 порядки нижчими від встановлених радіаційно-гігієнічними регламентами допустимих рівнів та не несуть радіологічної загрози.
“Навіть за найконсервативнішими розрахунками, вірогідні індивідуальні дози внутрішнього опромінення, спричинені цими тимчасовими підвищеннями, не могли б перевищити 0,01 мкЗв при річному ліміті ефективної дози опромінення 1000 мкЗв (1 мЗв). Цей розрахунок здійснювався, виходячи з консервативного припущення про те, що умовна особа безперервно дихала повітрям із підвищеною відносно фонової концентрацією цезію-137 з 05 по 13 квітня. З огляду на радіологічну ситуацію, жодних додаткових заходів із радіаційного захисту поза межами зони відчуження наразі вживати не потрібно”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, станом на 7 годину 14 квітня у Чорнобильскій зоні відчуження продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовецького лісництв.