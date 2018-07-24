Лесные пожары в Греции: число погибших продолжает расти
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Число погибших в результате лесного пожара в Греции достигло 74 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Добавим, что это самые масштабные пожары в стране за последние 10 лет.
Также сообщается, что среди пострадавших от пожаров 164 взрослых, 71 человек остается в больницах. Также пострадали 23 ребенка, 12 из них находятся в больницах.
Кроме того, еще около 100 человек считаются пропавшими без вести.
Около 700 человек в Греции выбежали к морю в Рафини, чтобы спастись от огня.
Ранее сообщалось, что официальным данным, погибло 60 человек, в больницах находятся 172 пострадавших. Украинцев среди пострадавших нет.
Напомним, в Греции объявили трехдневный траур по жертвам лесных пожаров.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал письмо главе правительства Греции Ципрас о том, что украинское правительство готово предоставить греческой стороне помощь за лесных пожаров.