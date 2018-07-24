Лесные пожары в Греции: число погибших продолжает расти

Добавим, что это самые масштабные пожары в стране за последние 10 лет.



Также сообщается, что среди пострадавших от пожаров 164 взрослых, 71 человек остается в больницах. Также пострадали 23 ребенка, 12 из них находятся в больницах.

Кроме того, еще около 100 человек считаются пропавшими без вести.

Около 700 человек в Греции выбежали к морю в Рафини, чтобы спастись от огня.

Ранее сообщалось, что официальным данным, погибло 60 человек, в больницах находятся 172 пострадавших. Украинцев среди пострадавших нет.



Напомним, в Греции объявили трехдневный траур по жертвам лесных пожаров.



Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал письмо главе правительства Греции Ципрас о том, что украинское правительство готово предоставить греческой стороне помощь за лесных пожаров.