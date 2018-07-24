Лісові пожежі у Греції: кількість загиблих продовжує зростати
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Кількість загиблих у результаті лісової пожежі в Греції досягла 74 осіб, . Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Додамо, що це наймасштабніші пожежі в країні за останні 10 років.
Також повідомляється, що серед постраждалих від пожеж 164 дорослих, 71 людина залишається в лікарнях. Також постраждали 23 дитини, 12 із них перебувають у лікарнях.
Крім того, ще близько 100 осіб вважаються зниклими без вісти.
Близько 700 людей у Греції вибігли до моря у Рафіні щоб врятуватися від вогню.
Раніше повідомлялося, що офіційними даними, загинуло 60 людей, в лікарнях перебуває 172 постраждалих. Українців серед постраждалих немає.
Нагадаємо, у Греції оголосили триденну жалобу за жертвами лісових пожеж.
Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман написав листа главі уряду Греції Алексісу Ципрасу про те, що український уряд готовий надати грецькій стороні допомогу через лісові пожежі.